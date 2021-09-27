Trabzonspor koltuk fırsatını tepti
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Karadeniz ekibi 3 puanı kaçırarak zirveye oturma fırsatını tepmiş oldu.
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
9. dakikada Djaniny'in vuruşunda savunmadan dönen topa gelişine vuran Cornelius'un şutunu kaleci Serkan Kornere çıkardı.
10. dakikada Trabzonspor sağ taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken top arka direkteki Djaniny'in önüne düştü. Vuruşunda ise kaleyi gitmekte olan meşin yuvarlığı Milunovic çizgi üzerinden çıkardı.
18. dakikada Juanfran'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
32. dakikada Nwkaeme'nin ceza sahası dışında yerden vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.
33. dakikada ceza sahası içinde Davidson pasında, kale sahası önündeki Emre Akbaba'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.
36. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Davidson'un derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Diedhiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır, ellerinin altında ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada Bakasetas kullandığı fual atışını ceza sahası içine gönderdi. Meşin yuvarlağa iyi yükselen Cornelius topu kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
76. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
83. dakikada Davidson'un çıkardığı topa kale sahası önünde Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Edgar le'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Edgar le'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbay, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı (Abdulkadir Ömür dk. 85 ?), Berat (Gervinho dk. 64), Hamsik, Djaniny , Bakasetas (Siopis dk. 85 ?) Nwakaeme, Cornelius (Ahmet Can Kaplan dk. 78)
Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan
Teknik Direktör. Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Tayfur Bingöl dk. 81 ?), Fatih Aksoy (Novais dk. 90 ?), Umut Güneş, Efecen (Candeias dk.70), Emre Akbaba, Davidson (Eduardo dk. 90 ?), Diedhuou (Babacar dk. 69)
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Fer, Efkan, Mevjla
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Diedhiou (dk. 36) (Aytemiz Alanyasyor), Cornelius (dk. 43) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Hüseyin Türkmen (dk. 75)
Sarı Kartlar: Davidson, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)