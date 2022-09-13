Trabzonspor - Kızılyıldız maçının antrenman ve basın toplantası programı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor’un Kızılyıldız ile oynayacağı maçın öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Buna göre bordo-mavili takım,14 Eylül Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Kaptan Uğurcan Çakır saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Misafir takım Kızılyıldız ise aynı gün (14 Eylül Çarşamba) saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.30’da Kızılyıldız Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.