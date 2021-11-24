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Trabzonspor kendini aştı

Spor Toto Süper Lig’de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 13 haftalık bölümünde 17 puan toplarken, bu sezon ise 33 puan elde ederek 16 puanlık bir fark oluşturdu.

Spor 24.11.2021, 13:11
Trabzonspor kendini aştı

Spor Toto Süper Lig’de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 13 haftalık bölümünde 17 puan toplarken, bu sezon ise 33 puan elde ederek 16 puanlık bir fark oluşturdu.

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezona fark atmaya devam ediyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona göre 16 puanlık bir fark atarak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. Karadeniz ekibi söz konusu haftalar itibarıyla 2020-2021 sezonunda 11. sırada yer alıyordu.

Abdullah Avcı 26 oyuncuya şans verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynanan 13 maçta 26 oyuncuya şans verdi. 13 karşılaşmada forma giyen tek isim Berat Özdemir olurken, oyuncu 930 dakikada sahada kaldı. En uzun süre formayı terleten isimler ise kaleci Uğurcan Çakır ve Edgar le oldu. Kart cezalısı olmalarından dolayı birer maçta forma giyemeyen iki futbolcu 12 maçta bin 80 dakika forma giydi.

Avcı’nın kulübeden oyuna en çok dahil ettiği isim ise Siopis oldu. Yunan futbolcu 12 maçta forma giyerken, söz konusu maçların dördünde 11’de başladı. Diğer karşılaşmalarda ise sonradan oyuna dahil oldu. Bu alanda yer alan bir diğer isim ise Yusuf Sarı oldu. A Milli Futbol Takımı’na çağrılan Sarı 10 müsabakada forma giyerken 1 maçta ise 11’de sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde kaleciler Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe’nin yanı sıra Salih Kavrazlı forma şansı bulamadı.

Yunus Mallı ve Koita kayıp

Bordo-mavili takımın büyük umutlarla takıma transfer ettiği Yunus Mallı ve Koita ise beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Sık sık sakatlık yaşayan Koita 3 maçta oyuna sonradan dahil olurken, 27 dakika oyunda kaldı. Yunus Mallı ise eski günlerini arıyor. Önemli bir kariyere sahip olan Yunus, 2 mücadelede 8 dakika forma giyebildi. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte Avcı’nın Yunus Mallı’ya daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.

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