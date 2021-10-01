banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Trabzonspor, Kayseri’ye gitti

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri’ye gitti.

Spor 01.10.2021, 16:40
Trabzonspor, Kayseri’ye gitti

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri’ye gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği çalışma ile Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri’ye hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 16.30’da Trabzon’dan Kayseri’ye hareket eden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor’da 5 eksikle Kayseri’ye gitti

Trabzonspor’da, tedavileri tamamlanan Denswill ve Trondsen maç kafilesine dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen ise kafilede yer almadılar.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerinden yer aldığı Trabzonspor’un Kayseri kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda, Serkan Asan, Peres, Edgar le, Ahmetcan Kaplan, Denswill, İsmail Köybaşı, Trondsen, Berat, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsık, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Cornelius ve Djaniny’i yer aldı.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmada Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11’i ile mücadele etmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P