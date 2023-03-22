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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 22.03.2023, 20:34
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ısınma ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Baskı çalışması ve dar alan aerobik oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda maç yapıldı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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