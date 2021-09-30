banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Spor 30.09.2021, 15:51
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas çalışması ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Trondsen takımla çalışırken, tedavileri devam eden Koita, Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Denswil ise takımdan ayrı çalıştı.

Yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, özel uçak ile saat 16.00’da Kayseri’ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P