Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Dün akşam sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışmaları, 5’e 2 çalışması, dayanıklılık çalışmaları, dar alan oyunları ve çift kale maç oynadı.

Nwakaeme koşu yaptı

Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme’nin tedavisine devam edilirken, oyuncu bugün takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny’nin tedavisine ise devam edildi. Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Hüseyin Türkmen ise takımla birlikte çalışmala başladı.