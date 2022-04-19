Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. Ligde kalan 5 maçta 4 puan daha alması halinde zafere ulaşacak olan Fırtına, kupada da yarı final karşılaşmasında Kayserispor'la kozlarını paylaştı, ilk ayaktan istediği sonucu aldı.

Dolu tribünler önünde Trabzon'da oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erse de ikinci devrede Abdullah Avcı alabileceği tüm riskleri aldı. Baskılarını artıran Bordo-Mavililer aradığı golü 87'de buldu, Andreas Cornelius ağları sarstı ve Trabzonspor'a 1-0'lık galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Karadeniz devi 10-11-12 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde final yolunda avantajı kaptı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final diğer maçında yarın akşam 20.30'da Alanyaspor , Sivasspor 'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

10' Trabzonspor atağında içeriye şişirilip, savunmadan seken top Visca'nın önünde kaldı, Boşnak yıldız gelişine vurdu ancak Lung başarılı.

ŞANS KAYSERİSPOR'UN YANINDA!

15' Visca arka direkteki Kouassi'yi gördü, Kouassi kaleyi düşündü, Lung'u geçen topta Mert Çetin araya giriyor ve top kaleye doğru yönelirken, direğin hemen yanından kornere çıkıyor.

22' Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca yerden penaltı noktasındaki Bakasetas'a çevirdi, Yunan futbolcu bekletmeden tekte vurdu, Lung iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

42' Bakasetas ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

İlk yarı sona erdi.

46' Mücadelenin ikinci devresi için ilk düdük çaldı.

54' Gavranovic ceza yayı üzerinden vurdu ancak top üstten dışarda.

57' Emrah Başsan'ın ceza sahası yayından vurduğu şutu Uğurcan çıkardı.

63' Abdülkadir ceza sahası çizgisi sağ çaprazından soluna çekip vurdu, top kaleci Lung'un kucağında kaldı.

GOL!

87' Nwakaeme sağ kanattan içeriye kesti, Cornelius kale dibinde göğsüyle önüne aldı ve kaleci Lung'u mağlup etti. Trabzonspor 1-0 önde.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI!

90+3' Kayserispor gole yaklaştı, İlhan Parlak frikiği kullandı ancak Uğurcan Çakır'dan geçit yok.

Karşılaşma sona erdi. Rövanş öncesinde Trabzonspor 1-0'lık skorla avantajı kapıyor.

Trabzonspor - Kayserispor maçı 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.