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Trabzonspor: "Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Trabzonspor: "Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Spor 20.04.2022, 16:41
Trabzonspor: "Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."