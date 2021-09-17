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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul gitti

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket etti.

Spor 17.09.2021, 19:36
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul gitti

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 19.00’da İstanbul’a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlıkları nedeniyle Trondsen ve Djaniny’i kafilede yer almadı.

Trabzonspor’un, 22 kişilik futbolcu kadrosunda, Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Serkan, Peres, Edgar le, Vıtor Hugo, Hüseyin, Denswill, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Abdulkadir parmak, Siopis, Abdulkadir Ömür, Dorukhan, Bakasetas, Gervinho, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius ve Koita yer aldı.

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