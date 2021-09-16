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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 16.09.2021, 15:42
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavili takımda tedavisi devam eden Trondsen antrenmanda yer almazken, Djaniny ise takımdan ayrı çalıştı.

Yolculuk yarın

Trabzonspor yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı son çalışma ile Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Sonrasında ise Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel uçak saat 19.00 İstanbul’a hareket ederek maç saatini bekleyecek.

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