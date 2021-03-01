Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda 4 Mart Perşembe günü saat 16:00’da oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması, diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Grup halinde dar alan oyunları ve dayanıklılık oyunları ile devam eden antrenman 5’e 2 çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer aynı gün İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.