Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Slovenya ve Avusturya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampını bu sabah yaptığı çalışma ile tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bir grup rejenerasyon çalışması yaparken diğer grup ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyunları ve şut çalışması ile sona erdi.

Hazırlıklar Trabzon’da başlamıştı

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Trabzon’da gerçekleştirdi. 27 Haziran’da Trabzon’da yeni sezon hazırlıklarına başlayan Karadeniz ekibi daha sonra 4 Temmuz’da Slovenya’ya giderek 17 Temmuz’a kadar yurt dışı kampının ilk etabını burada tamamladı. Trabzonspor daha sonra ise 20-26 Temmuz tarihlerinde Avusturya kampıyla yurt dışı hazırlıklarını tamamladı. Bu akşam saatlerinde Trabzon’a dönecek olan bordo-mavililer, Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Hazırlık maçları tat vermedi

Trabzonspor, yurt dışı hazır döneminde 4 hazırlık müsabakası oynadı. Söz konusu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, MTK Budapest’yi 2-1 mağlup etti. Slovacko takımı ile 2-2 beraber kalan Trabzonspor, İtalya ekipleri Torino’ya 3-0 ve Empoli’ye 1-0 mağlup oldu.