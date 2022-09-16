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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını KAP’abildirdi.
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını KAP’abildirdi.
Spor 16.09.2022, 13:22
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını KAP’abildirdi.
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|5
|10
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|5
|10
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|5
|5
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|5
|4
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|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
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|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|6
|4
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|4
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|4
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|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
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|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
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|7
|12. Valencia
|5
|6
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|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
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|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
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