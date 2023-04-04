Trabzonspor kafilesi stada ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan MKE Ankaragücü ve Trabzonspor kafileleri stada ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan MKE Ankaragücü ve Trabzonspor kafileleri, maçın oynanacağı Eryaman Stadyumu’na ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında stada ulaşan iki takımın stada girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.