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Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Spor 05.12.2021, 19:29
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye gelmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.