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Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi için özel video hazırladı

Trabzonspor’un 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili kulübün 159. yabancı transferi olurken, Fildişi Sahilli oyuncu için özel bir video hazırlandı.

Spor 10.12.2021, 13:50
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi için özel video hazırladı

Trabzonspor’un 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili kulübün 159. yabancı transferi olurken, Fildişi Sahilli oyuncu için özel bir video hazırlandı.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer dönemi için transferlerine erken başladı. Bordo-mavili kulüp, Fildişi Sahilli oyuncu , Jean Evrard Kouassi’yi 3.5 yıllığına renklerine bağlarken, Karadeniz ekibi 159. yabancı transferinide gerçekleştirmiş oldu.

Özel video hazırlandı

Trabzonspor’un yeni transferi Jean Evrard Kouassi için bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı Medical Park stadyumunda özel video hazırlandı. Kouassi, bordo-mavili takımda 77 numaralı formayı giyecek.

Yaz transfer döneminde, Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Cornelius, Dorukhan, İsmail, Siopis ve Denswil olmak üzere 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, ara transfer dönemi içinde ilk transferini Jean Evrard Kouassi ile gerçekleştirdi.

159’ncu yabancı

Bordo-mavililer 54 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 159 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya’dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Kouassi transferiyle 35 yabancı oyuncu transferi yaptı. Nisan 2018’de yılında göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1125 günlük görev süresi boyuncu 35 yabancı oyuncu transferine imza attı. Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Nemanja Andjusic (Bosna Hersek), Donis Avdijaj (Kosava), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Bekar (İngiltere) Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo DC), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny’i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili)Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa) Corneliuas (Danimarka), Denswill (Hollanda) kadrosuna kattı.

Rekor Brezilya’da

Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

Kouassi 4’ncü Fildişi Sahilli oyuncu oldu

Trabzonspor’da daha önce Fildişi Sahilli, Didier Zokora ve Sol Bamba isimleri forma giyerken Gervinho ise sezon başında takıma katılmıştı. Karadeniz ekibinin yeni transferi Kouassi, söz konusu ülkeden bordo-mavili takımda forma giyecek 4. isim oldu.

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