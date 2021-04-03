Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!

Maçtan dakikalar
51. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan'ın savunmadan seken şutunu kaleci kornere çeldi.
57. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Nwakaeme'nin ortasında Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
90 +3. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Samassa dk. 88 ?), Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Gradel (Kone dk. 88 ?), Fajr, Boyd (Erdoğan dk. 78), Yatabare (Kayode dk. 73)
Yedekler: Muammer, Claudemir, Jorge Felix, Ninga, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı (Baker dk. 81), Yusuf Sarı (Flavio dk. 73), Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı