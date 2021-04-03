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Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!

Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor 03.04.2021, 18:44
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Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!

Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

51. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan'ın savunmadan seken şutunu kaleci kornere çeldi.

57. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Nwakaeme'nin ortasında Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

90 +3. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Samassa dk. 88 ?), Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Gradel (Kone dk. 88 ?), Fajr, Boyd (Erdoğan dk. 78), Yatabare (Kayode dk. 73)

Yedekler: Muammer, Claudemir, Jorge Felix, Ninga, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı (Baker dk. 81), Yusuf Sarı (Flavio dk. 73), Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı


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