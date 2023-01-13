Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 29. randevuda

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Geride kalan 28 maçta bordo-mavililerin 10-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabatte bugüne kadar 28 maçın 10’unu Trabzonspor, 9’unu ise Başakşehir kazandı. 9 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Trabzon’da oynanan maçlar

İki takım arasında Trabzon’da oynanan 14 maçta iki takımda 4’er galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir’e karşı sahasında son galibiyetini 15 Şubat 2015’de 3-2’lık skarla alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.