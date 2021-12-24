Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon’da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadyumunda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler ’in yöneteceği müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yapacak. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabakada 40 bin’e yakın biletin tükendiği belirtildi.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek Spor Toto Süper Lig’de oynanan 26 maçın 10’unda Trabzonspor, 8’sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 17 gol yedi.

Trabzonspor evinde 14, Başakşehir ise 10 maçtır yenilmiyor

Geçen sezon 29. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 yenildikten sonra evinde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, 14 maçtır taraftarı önünde rakiplerine 3 puan vermedi. Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Trabzonspor’da sakatlık kabusu

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edgar le, Vitor Hugo, Nwakaeme yarınki müsabakada forma giyemeyecekler. Savunmada iki önemli oyuncusunun yokluğunda Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswill, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius şeklinde sahaya çıkması bekleniyor.