Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor sahasında karşı karşıya geleceği Kasımpaşa ile 26. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında lider Trabzonspor, evinde son haftaların flaş ekibi Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Medical Park Stadyumunda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12’sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 13 maçın 8’sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor karşısında 3-1’lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.