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Trabzonspor ile Fenerbahçe rekabetinde 131. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig’de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

Spor 05.03.2022, 10:27 05.03.2022, 10:40
Trabzonspor ile Fenerbahçe rekabetinde 131. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig’de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe , 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 49’unu kazandı, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin toplam 163 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe’nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 100 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.

İstanbul’da Fenerbahçe üstünlüğü

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 62 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 28, Trabzonspor’un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı. Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe’nin 21, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe ligde Trabzonspor’a 24 maçtır sahasında yenilmiyor

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul’daki lig maçını 5-2 kazandı.

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