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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize’de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
Spor 17.03.2022, 09:59
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize’de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.
Rize’deki maçlar
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize’de oynanan 20 karşılaşmanın ise 9’unu bordo-mavililer kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken 4 maçı ise ev sahibi ekip kazandı. Rize’de oynanan son 3 maçta konuk ekip Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karışlamayı ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.