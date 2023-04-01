Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında Pilot Takım protokolü imzalandı

Trabzonspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon FK arasında pilot takım uygulaması protokolü imzalandı.

Şenol Güneş Kompleksi Akyazı Stadyumu’ndaki imza törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile iki kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bu protokolü çok önemli bulduğunu belirterek, "Aramızdaki bu anlaşmanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce bahsettiğimiz 5 yıllık makro ekonomi içerisinde en önemli değerlerimizden bir tanesi altyapı olacağını paylaşmıştım. Trabzonspor yönetim kurulu olarak her ligde aramızda iş birliği protokolü yaptığımız takımlar olacak. Trabzonspor oyuncu geliştirmek ve değerlerine sahip çıkmak zorunda. Biz bu imzayı akıllarda ve fikirlerde atıyoruz" ifadelerini kullandı.

1461 Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ise Trabzonspor’un ve Türk futbolunun böyle birlikteliklere ihtiyacı olduğunu söyleyrek, "Trabzonspor ne zaman altyapıdan kopmaya başladı, beraberinde ise ekonomik sorunlar gelmeye başladı. O yüzden bunu çok kıymetli buluyoruz. Trabzonspor’da hemen forma şansı bulamayan oyuncularımızı burada hep beraber birlikte oynatarak Trabzonspor’a hazırlamak. Teknik iş birliği yaparak ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.