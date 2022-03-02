Trabzonspor her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü ilan etti

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü ’Dünya kasketliler günü’ olarak ilan etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, her yılın 61. gününü dünya kasketliler günü olarak ilan ederek, "Kasket bizim için yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü ’Dünya Kasketliler Günü’ ilan ediyoruz. Kutlu olsun" açıklamasında bulundu