Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana, izinli olan Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Marek Siopis, Hamsik, Bakasetas, Bardhi, Gbamin, Lahtimi, Trezeguet ve Umut Bozok, milli takımda olan Gomez, Larsen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli idmanda yer almadı.

Bordo-mavililerde ayrıca sol hamsting kasında spazm yaşayan Denswil, sol dizinde ağrısı olan Muhammet Taha Tepe, sağ hamstring kasında spazm yaşayan Doğucan Haspolat, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, boğaz enfeksiyonu yaşayan Yusuf Erdoğan ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Serkan Asan katılmadı.

Eksik oyuncuların fazla olması nedeniyle altyapıdan oyuncular da antrenmana dahil edilirken, antrenmanda dinamik ısınma, denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Trabzonsporlu futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Teknik Direktör Abdullah Avcı ile teknik heyete antrenman öncesi çiçek verdi.