Trabzonspor-Hatayspor (canlı)
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR 2-0 HATAYSPOR
CANLI ANLATIM
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1' Maç başladı
6' Soldan kazanılan serbest vuruşta, Bakasetas'ın ortasında Denswil'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
20' Trabzonspor gole çok yaklaştı! sağ taraftan Bakasetas'ın uzun pasında arka direkte topla buluşan Hamsik'in plase vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.
24' Savunmanın hatalı pasında topu kontrol eden Cornelius'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Djaniny, düzgün bir vuruşla topu uzak kale direğinin oradan ağlara gönderdi.
30' Hatayspor'da sakatlanan Burak Çamoğlu, yerini Sadık Baş'a bıraktı.
32' Trabzonspor etkili geldi! Bakasetas'ın ceza yayından sert şutunda kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.
38' Sol kanattan Denswil'in yerden ortasında penaltı noktasının üzerinden Cornelius, topu ağlara gönderdi.
45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.
İlk 11'ler
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny
HATAYSPOR: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame