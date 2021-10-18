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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına keyifli başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına keyifli başladı.

Spor 18.10.2021, 14:45
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına keyifli başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına keyifli başladı.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Peres ve Nwakaeme’nin sağlık durumları

Trabzonspor’da milli arada sakatlanan ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Marek Hamsik koşu yaparken, dünkü maçtan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Peres ve Nwakaeme’nin sağlık durumlarıyla ilgili olarak ise Kulüp Doktoru Hakan Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres’in çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme’nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır.”

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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