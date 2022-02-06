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Trabzonspor genç oyuncu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen’in genç oyuncusu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi.
Spor 06.02.2022, 22:35
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen’in genç oyuncusu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi.
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, ara transfer döneminde gelecek vadeden genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Bayer Leverkusen’in genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli’yi saat 22.00 sıralarında Trabzon’a getirdi. Oyuncu yarın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.