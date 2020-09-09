Trabzonspor geleneği sürdürmek istiyor
SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR, DERBİ GELENEĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR. GEÇTİĞİMİZ SEZON İSTANBUL'UN ÜÇ BÜYÜKLERİNE KARŞI YENİLMEYEN BORDO-MAVİLİLER SON 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ YENİ SEZONDA DA DEVAM ETTİRMEYİ HEDEFLİYOR.
Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, geleneği sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul’un üç büyüklerine karşı yenilmeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmalardaki 10 maçlık yenilmezlik serisini yeni sezonda da devam ettirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. Yeni sezonun ilk haftasında evinde konuk edeceği rakibini yenerek lige moralli girmek isteyen bordo-mavililer, son 10 maçtır İstanbul’un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında elde ettiği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bordo-mavililer Süper Lig’de bu ekiplere karşı en son yenilgisini 10 Şubat 2019’da deplasmanda Galatasaray’a karşı 3-1’lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer ezeli rakipleri karşısında yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor’un, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı oynadığı son 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
2018-2019 sezonu
30. Hafta Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
33. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
2019-2020 sezonu
3. Hafta Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
6. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1
13. Hafta Trabzonspor - Galatasaray: 1-1
20. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
23. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2
30. Hafta Galatasaray - Trabzonspor: 1-3
Türkiye Kupası
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-3
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