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Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı

Süper Lig’de yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, ilk 6 haftalık bölümde geride kalan sezonda 5 puan toplarken, bu sezon ise 14 puan elde etti.

Spor 24.09.2021, 10:40
Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı

Süper Lig’de yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, ilk 6 haftalık bölümde geride kalan sezonda 5 puan toplarken, bu sezon ise 14 puan elde etti.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda İH Konyaspor karşısında 81 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda Eddie Newton yönetiminde ilk 6 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. 5 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu haftada 18. sırada bulunuyordu.

Bu sezon ise Abdullah Avcı yönetiminde lige başlayan bordo-mavili ekip, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Rakip fileleri 13 defa havalandıran Trabzonspor, ağlarında 6 gol gördü. 14 puan toplayan bordo-mavililer, averajla Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Rekorlar sezonu

En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1’lik sonuçla alan bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra deplasmanda mağlup olmayarak 21 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı söz konusu süreçte 11 galibiyet, 10 beraberlik performans sergiledi.

Trabzonspor, 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı.

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