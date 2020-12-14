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Trabzonspor geçen sezonu arıyor

Süper Lig’de sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor geçen sezonu arıyor. Zirve mücadelesi verdiği sezonların ardından sıkıntılı süreçler yaşayan bordo-mavililer de yönetim ve camia endişelenmeye başlarken, teknik direktör Abdullah Avcı ise takımın oyununu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Spor 14.12.2020, 10:30
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Trabzonspor geçen sezonu arıyor

Süper Lig’de sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor geçen sezonu arıyor. Zirve mücadelesi verdiği sezonların ardından sıkıntılı süreçler yaşayan bordo-mavililer de yönetim ve camia endişelenmeye başlarken, teknik direktör Abdullah Avcı ise takımın oyununu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezona Teknik Direktör Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, tarihinin en kötü günlerini yaşamasının ardından Süper Lig’in 7. haftasında İngiliz çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Aytemiz Alanyaspor müsabakasına Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer daha sonra takımın Abdullah Avcı’ya emanet etmişti. Avcı, yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi topladığı 14 puanın 8’ni Avcı’nın görev yaptığı son 4 maçta elde etti.

Geçtiğimiz sezonun 8 puan gerisinde kaldı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 2. sırada bitiren Trabzonspor, ilk 12 haftalık bölümde 22 puan toplayarak zirvede 2’nci basamakta bulunuyordu. Bu sezon ise 14 puan elde eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 8 puan gerisinde kalarak 12 basamak geriledi ve 14’ncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer sezon konusu haftalarda geçtiğimiz sezon 14 puan kaybederken, bu sezon ise 22 puan kaybetti.

Akıllara 1995-96-2004-05 ve 2010-11 sezonları geldi.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonların ardından sıkıntılı süreçler yaşayarak zirve mücadelesini sürekli hale getirmekte zorlanan Trabzonspor’da, yönetim ve camia endişelenmeye başladı. Oynanan futbol ve yaşanan puan kayıpları Süper Lig’de , bordo-mavilileri üst basamakların bir hayli gerisinde bırakırken, akıllara. 1995-96, 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında şampiyonluk mücadeleleri sonrası yaşanan travmaları getirdi.

Yönetim önlemleri geçtiğimiz sezon aldı

Geçtiğimiz sezon mali ve sportif açıdan önemli adımlar atarak şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililer, pandemi sürecinin de yaşanmasıyla zirve mücadelesini son haftalarda kaybetmişti. Şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntıların bir benzeri yaşanmaması adına hem kupa da , hem de Süper Lig’de sürekli zirve mücadelesi veren bir takım olmak için başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu bir dizi planlamalar yaparak aldığı önlemleri Trabzonspor Divan Kurulunun 46’ncı Olağan Genel Kurulu’nda, divan üyeleriyle paylaşmıştı. Alınan önlemlerin bordo-mavililerin Süper Lig’de oynayacağı 28 müsabakayı nasıl etkileyeceği ise beklenmeye başlandı.

Abdullah Avcı, oyunu geliştirmek için mücadele veriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın oynadığı futbolu geliştirmek için mücadele veriyor. Avcı’nın gelişinden sonra önemli bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, Kayserispor karşısında ise skordan çok oynadığı futbol hayal kırıklığı yaşatmıştı. Avcı’nın gelişinden sonra 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmeyen bordo-mavililer mevcut kadrosuyla oyun kalitesini geliştirecek alternatifler üzerinde durarak zirve ile arasındaki 12 puanlık farkı ligin ikinci yarısına kadar en aza indirerek umutlarını Ocak 2021’e taşımak istiyor.
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