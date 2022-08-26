Trabzonspor, Gbamin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."