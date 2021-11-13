Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi eden Gervniho katılmazken, Peres ise doktor kontrolünde çalıştı. Bordo-mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ile son buldu.

İki gün süreyle izin yapacak olan Trabzonspor, 16 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.