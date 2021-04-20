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Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti.

Spor 20.04.2021, 17:07
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Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 36. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 14.00’te yapılan antrenmanla tamamladı. Deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, bugün saat 17.00’de özel uçakla İstanbul’a hareket etti. Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

“Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Vitor Hugo, Majıd Hosseini, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Berat Özdemir, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio Da Silva, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Benik Afobe.”
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