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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 05.09.2021, 15:10
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık koşusu ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 7 Eylül salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

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