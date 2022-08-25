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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor 25.08.2022, 22:57
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. FC Kopenhag maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon ve core çalışmaları ile başladıkları antrenmanı rondo ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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|3
|7
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|3
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|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
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|3
|3
|13. Sivasspor
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|2
|14. Ankaragücü
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|2
|0
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|2
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|3
|0
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|0
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|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|4
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|3
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|2
|3
|9. Boluspor
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|3
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|2
|2
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|2
|2
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|2
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|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
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|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
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|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
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|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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