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Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Spor 16.02.2023, 14:44
Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Galatasaray Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Galatasaray Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

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