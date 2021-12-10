Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin avro, diğer her bir sezon için 400 bin avro imza ücreti alacağı, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.