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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri tükendi

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın biletleri tükendi. Bordo-mavililer pandemi sonrası ilk kez rekor seyirci önünde oynayacak.

Spor 11.10.2021, 11:49
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri tükendi

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın biletleri tükendi. Bordo-mavililer pandemi sonrası ilk kez rekor seyirci önünde oynayacak.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da, liderlik maçı oynanacak. Bordo-mavili takımın 1 puan önünde lider olarak gelecek olan sarı-lacivertli takım, deplasmandan zirvede ayrılmanın planlarınız yaparken, Trabzonspor ise taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe’yi, Akyazı’da konuk edecek olan Trabzonspor’da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim’de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor’un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

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