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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZONSPOR, SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Spor 21.10.2020, 14:51
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 25 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çalışan bordo-mavililer çift kale maç oynadı. Son bölümde savunma ve hücum oyuncuları ayrı olarak özel çalışma gerçekleştirilirken, Karadeniz ekibinde antrenmana Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile milli takım kampında bulunan Salih Davrazlı ve sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak katılmadı.

Başkan Ağaoğlu ve Newton saha ortasında görüştü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Eddie Newton ve yardımcıları ile görüştü. Antrenman öncesi sahanın ortasında teknik kadro ile görüşen Başkan Ağaoğlu bu görüşmenin ardından bir süre sahada yürüdü.

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