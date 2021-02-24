Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden idman, grup çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.