Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak takımla birlikte çalışmalara başlarken, Trondsen ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana korona virüs tedavileri devam eden oyuncuların yanı sıra tedavisi süren Abdulkadir Ömür de katılmadı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak takımla birlikte çalışmalara başlarken, Trondsen ise arkadaşlarından ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, idmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.