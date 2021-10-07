Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. 5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.