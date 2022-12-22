Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Samsunspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5’e 2 ve rondo çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ve dayanıklılık ile son buldu.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.