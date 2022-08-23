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Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın kendi sahasında Danimarka’nın FC Kopenhag takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için hazırlıkları akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor 23.08.2022, 20:35
Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın kendi sahasında Danimarka’nın FC Kopenhag takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için hazırlıkları akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında yarın karşılaşacağı Kopenhag maçı hazırlıklarını akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık olurken idman öncesi Avcı, futbolcularla kısa süren bir konuşma yaptı.

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