Trabzonspor - FC Kopenhag maçı antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag takımları arasında oynanacak olan müsabakanın maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Buna göre misafir takım FC Kopenhag 23 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.45’te FC Kopenhag Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Trabzonspor’un ise aynı gün (23 Ağustos Salı) Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 19.00’da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Abdülkadir Ömür saat 17.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.