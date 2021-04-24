Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ilk 11'ler

Süper Lig'de üst üste 5 maçta berabere kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Trabzonspor rakibini yenerek kötü gidişatını durdurmak ve galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fatih Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Biglia, Mevlüt, Efe, Salibur, Fatih Kuruçuk, Aksel Aktaş, Hedenstad, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Zukanovic

Bakasetas cezalı!

Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük de iyi gidişatını Trabzon deplasmanında sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplam 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı sürüyor.

Karagümrük 9. sırada bulunuyor

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor. Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.