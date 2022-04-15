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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fırtına taraftarı önünde İstanbul ekibiyle yenişemedi, mücadele Lucas Biglia ve Vitor Hugo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bordo-Mavililer puanını 73 yapsa da galibiyet hasreti 4 maça yükseldi, Karagümrük de 47 puanla Avrupa iddiasını devam ettirdi.

Spor 15.04.2022, 22:33
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig 'de 33. haftanın açılış mücadelesinde şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor 'la, Volkan Demirel'in çalıştırdığı VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Son 3 maçında galibiyet alamayan Trabzonspor kötü gidişatını Karagümrük karşısında bitirmeyi hedefliyordu. Ancak Fırtına için işler yine pek istenildiği gibi gitmedi.

İlk devre tam 'bitti' denirken, 45+5'te Lucas Biglia harika bir frikik golüyle Karagümrük'ü soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıya hamlelerle başlayan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u oyunu rakip sahaya yıktı. 58'de aranılan gol, Vitor Hugo'yla bulundu ve skora denge geldi: 1-1. Bu dakikanın ardından Karadeniz devi tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi, stoperleri Denswill ve Hugo dahil olmak üzere rakip kalede gol arayan Bordo-Mavililer amacına ulaşamadı, karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 73'e yükseltse de galibiyet hasreti 4 maça çıktı. İstanbul ekibi de puanını 47 yaparak, Avrupa iddiasını devam ettirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

İKİ GÜZEL HAREKET!

18' Karagümrük savunmasının hatasında Cornelius topu kaptı, Visca'ya gönderdi. Boşnak futbolcu, ceza yayının az gerisindeki Hamsik'i gördü, Slovak süperstar tekte çok şık ve düzgün bir vuruş çıkardı, kaleci Viviano da köşeden topu çeldi.

25' Caner sol kanattan yay üzerindeki Ahmed Musa'ya gönderdi topu, Nijeryalı futbolcu kontrol edemedi ancak top bir anda Bistrovic'in önünde kaldı. Başarılı futbolcu ceza sahası içi hafif solundan vurdu, Hugo'ya çarpan top kornere gidiyor. Tehlikeli bir pozisyon olabilirdi...

34' Bakasetas ceza sahasında rakibinden sıyrıldı ancak pozisyonunu kaybetti, Yunan oyuncu hemen arkasındaki Hamsik'e topu bıraktı, yıldız oyuncu şutunda çerçeveyi bulamadı.

42' Sağ kanattan Trabzonspor'un kullandığı kornerde ceza sahası alanında karambol oluştu, seken topa Visca kaleyi cepheden gören yerden gelişine vurdu ancak aut.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

PENALTI DENDİ, FAUL ÇIKTI!

45+2' Pesic ceza alanına girerken, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler önce 'faul' dedi, yardımcısı 'penaltı' dedi. Ardından VAR kontrolüyle pozisyonun faul olduğu anlaşıldı.

GOL!

45+5' Biglia kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve harika bir gole imza attı. Uğurcan çaresiz kaldı... Karagümrük 1-0 önde.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

ÇOK NET KAÇTI!

55' Nwakaeme sol kanattan arka direğe ortaladı, gerilerden gelen Peres kale dibinde bomboş olmasına rağmen topu üstten auta yolladı!

57' Sağ kanattan Visca korneri ön direğe kullandı, Bakasetas'ın kafa vuruşu kaleci Viviano'nun üstüne gidiyor.

GOL!

58' Trabzonspor baskısı sonuç verdi. İçeriye yapılan ortada Visca tekte Denswill'e indirdi, Denswill vurdu ceza alanı içinde Hugo dokundu ve ağları sarstı. Skor şimdi 1-1!

66' Abdülkadir sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, penaltı noktası üzerine sert bir orta kesti, Djaniny iyi yükseldi ancak kötü vurdu, aut.

67' Caner uzaklardan şansını denedi ancak kaleyi bulamadı.

69' Hızlı gelişen Karagümrük atağında Levent sağ kanattan içeri girip vurdu ancak auta çıktı.

DİREK!

75' Bakasetas sol kanattan ortaladı, Hugo kafayı vurdu, üst direkten oyun alanına dönen topta Denswill ağları sarsmak isterken, Viviano'ya faul yaptı.

BİR DİREK DAHA!

77' Karagümrük hızlı geldi, Bistrovic ceza sahasının sağındaki Pesic'e göndermek istedi, Denswill müdahale etti, Samed tekte vurdu ancak top yan direkten oyun alanına döndü.

81' Bakasetas ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vurdu, Viviano çıkardı.

89' Abdülkadir Ömür uzaklardan vurdu, Viviano'nun kucağında kalıyor top.

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

BİR KEZ DAHA DİREK!

90+3' Karagümrük sağ kanattan korneri kullandı, Burak kafayı vurdu top üst direkten oyun alanına döndü, sol çaprazdan Pesic şansını denedi top yan ağlarda kalıyor.

Karşılaşma sona erdi.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

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