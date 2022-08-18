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Trabzonspor: "Fath Union Sport Kulübü’nün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Trabzonspor: "Fath Union Sport Kulübü’nün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Spor 18.08.2022, 18:30
Trabzonspor: "Fath Union Sport Kulübü’nün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."